Brücke eingebaut – Züge rollen am Abend wieder durch Herford

Wegen Bauarbeiten im Bereich des Bahnhofs in Herford wurde der Fernverkehr eine Woche lang umgeleitet. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Herford (dpa) –

Nach einer einwöchigen Sperrung steuern ab heute um 21.00 Uhr wieder Züge den Bahnhof in Herford an. Die Bauarbeiten in Ostwestfalen mit Auswirkungen auch auf Niedersachsen seien planmäßig verlaufen, sagte eine Sprecherin der Bahn der Deutschen Presse-Agentur. Seit vergangenem Freitag (27.2.) war der Fernverkehr zwischen Nordrhein-Westfalen und Hannover für ein aufwendiges Brückenprojekt umgeleitet worden. Im Nahverkehr mussten die Pendler und Reisenden auf Busse umsteigen.

Betroffen im Fernverkehr zwischen NRW und Berlin war der Streckenabschnitt zwischen Hamm und Minden. Reisende mussten rund 60 Minuten längere Fahrzeiten einplanen. Die Stopps in Hamm, Gütersloh, Bielefeld, Herford und Bad Oeynhausen fielen weg. Im Nahverkehr waren mehrere Linien betroffen.

Neue Brücke eingeschoben

Grund für die Sperrung waren nach Angaben der Deutschen Bahn Arbeiten an einem großen Brückenprojekt. Ein 50 Tonnen schweres Brückenteil wurde auf seine Position geschoben, um eine gut 120 Jahre alte Bahnbrücke zu erneuern. In dem Bereich verlaufen 16 Gleise.