Braunschweig (dpa/lni) – Eintracht Braunschweig muss vorerst auf Abwehrspieler und Vizekapitän Benjamin Kessel verzichten. Der 32-Jährige zog sich beim 4:1-Heimsieg am Samstag gegen den KFC Uerdingen einen Bruch der linken Augenhöhle und eine Gehirnerschütterung zu, wie der Fußball-Drittligist am Sonntag mitteilte. Kessel hatte bereits in der zwölften Minute ausgewechselt werden müssen. Operiert werden muss er nach aktuellem Stand nicht.

