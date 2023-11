Brosda ehrt scheidenden Filmfest-Leiter mit Senatsfrühstück

Hamburg (dpa/lno) –

Kultursenator Carsten Brosda hat den langjährigen Leiter des Filmfests Hamburg vor seinem Abschied zum Jahresende mit einem Senatsfrühstück geehrt. Der SPD-Politiker habe Albert Wiederspiel dazu am Montag ins Rathaus eingeladen, teilte die Kulturbehörde mit.

«Albert Wiederspiels mehr als zwei Jahrzehnte lange engagierte Arbeit war ein großes Glück für das Filmfest und die Stadt Hamburg», sagte Brosda. Zusammen mit seinem Team habe er das Profil des Festivals erfolgreich international ausgerichtet, viele wichtige Filme nach Hamburg geholt und brennende Themen in den Fokus gerückt.

Nach 21 Jahren gibt Wiederspiel die Leitung des Filmfests zum Neuen Jahr an Malika Rabahallah ab. Brosda hob hervor, dass er insbesondere seine «klare Haltung, sein Bewusstsein für weltpolitische Krisen und seine Solidarität mit Filmschaffenden, die von Repression und Verfolgung betroffen sind», immer bewundert habe. «Gerade in Zeiten wie diesen, da der Nahostkonflikt neu entflammt ist und auch in Deutschland die Gewalt gegen jüdische Personen wieder zunimmt, schätze ich seine klare Positionierung und auch den persönlichen Austausch sehr.»

1960 in Warschau geboren, musste Wiederspiel laut Kulturbehörde nach antisemitischen Ausschreitungen Polen 1969 mit seiner Familie verlassen.

Brosda betonte, dass Wiederspiel dem Filmfest Hamburg unter anderem durch seine Gastfreundschaft und ein vielseitiges Programm einen wichtigen Platz unter den Filmfestivals gesichert habe. «Da ist es nur folgerichtig, dass zum krönenden Abschluss die diesjährige Festivalausgabe so publikumsstark war wie nie zuvor», erklärte der Kultursenator. «Für all diese Leistungen ehren wir Albert Wiederspiel und danken ihm für seinen außerordentlichen Einsatz für das Filmfest und die Kulturstadt Hamburg.»