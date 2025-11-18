Bronzestatuen von Friedhöfen gestohlen – Anklage gegen Trio

Berlin (dpa) –

Ein Mann und eine Frau sollen systematisch Bronzestatuen von Friedhöfen gestohlen haben und sind nun angeklagt worden. Spätestens ab 2018 sollen der inzwischen 67-Jährige und die 62-Jährige zusammen mit unbekannten Komplizen Kunstobjekte wie Bronzestatuen vor allem von Friedhöfen in Berlin, aber auch in Hamburg und in Mecklenburg-Vorpommern entwendet haben, teilte die Staatsanwaltschaft in Berlin mit.

Der Mann soll die Diebstähle organisiert haben, die Frau soll für das Ausspähen der Tatorte verantwortlich gewesen sein. Die gestohlenen Statuen sollen sie einem 56-jährigen Mann zum Weiterverkauf übergeben haben. Dieser ist wegen Hehlerei mitangeklagt.

Dem Trio werden zusammen 74 Taten vorgeworfen. Der Gesamtwert der Beute betrage mindestens rund 411.000 Euro. Auf die Spur der mutmaßlichen Bande kam die Polizei durch einen Hinweis eines Mannes, dem ein gestohlener Gegenstand zum Verkauf angeboten wurde.