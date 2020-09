Bronzemann am Hamburger Rödingsmarkt zieht um

Hamburg (dpa/lno) – Das Bezirksamt Mitte hat den «Bronzemann», der vor einigen Wochen heimlich am Hamburger Rödingsmarkt aufgestellt worden war, abgebaut. Da sich Menschen, die sich mit dem Kunstwerk an der stark befahrenen Straße fotografieren wollten, in Gefahr brächten und Absicherungen regelmäßig verschoben oder entfernt worden seien, sei der «Junge» zunächst entfernt und auf einen Bauhof gebracht worden, wie eine Sprecherin des Bezirksamt Mitte sagte. Dies sei bereits am Dienstag geschehen. Auf dem Bauhof werde er zwischengelagert, bis ein endgültiger Standort gefunden worden sei.

Bei der Entscheidung über die Zukunft der Plastik, die einen Mann mit Kapuzenpulli darstellt, der eine Spraydose in der Hand hält, wird demnach auch die Kunstkommission in Hamburg beteiligt. Zuvor hatte bild.de.

