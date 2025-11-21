Britischer Lenkwaffenzerstörer besucht Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Der britische Lenkwaffenzerstörer «HMS Duncan» hat im Hamburger Hafen festgemacht. Bis kommenden Dienstag soll das 152 Meter lange und über 21 Meter breite Kriegsschiff an der Überseebrücke liegen, wie das Landeskommando der Bundeswehr mitteilte. Am Samstag können sich Interessierte an Bord über den sogenannten Typ 45-Zerstörer informieren.

Die Royal Navy verfügt über sechs Kriegsschiffe der sogenannten Daring-Klasse. Sie wurden den Angaben zufolge speziell für die Flug- und Raketenabwehr entwickelt. Zerstörer dieser Klasse sind an ihrem markanten Deckaufbau, einem pyramidenförmigen, hoch entwickelten Radarsystem zu erkennen.

In Dienst gestellt wurde die «HMS Duncan» 2013. Heimathafen des Schiffs und seiner gut 280-köpfigen Besatzung ist der Marinestützpunkt im südenglischen Portsmouth.