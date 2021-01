Britische Virusvariante bei weiteren Airbus-Mitarbeitern

Die Werkstore des Flugzeugherstellers Airbus in Hamburg-Finkenwerder. Foto: Jonas Klüter/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Bei fünf weiteren coronapositiven Mitarbeitern des Airbus-Werks in Hamburg ist die britische Virusvariante nachgewiesen worden. Das sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfirch, am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Damit sei die nach Angaben von Wissenschaftlern infektiösere Mutation nun bei sieben Airbus-Mitarbeitern nachgewiesen worden. Am vergangenen Wochenende war bekanntgeworden, dass bei Airbus 21 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Für rund 500 Mitarbeiter wurde Quarantäne angeordnet.

Insgesamt sind in Hamburg seit Dezember zwölf Infektionen mit der britischen Virusmutation festgestellt worden, darunter auch bei fünf Reiserückkehrern. Zudem wurde den Angaben zufolge bei einem weiteren Reiserückkehrer auch die südafrikanische Variante nachgewiesen. Eine in Hamburg erfolgte Ansteckung mit einer der Virus-Mutationen sei bisher noch nicht bekanntgeworden, sagte Helfrich.

