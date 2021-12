Britische Komponistin Kendall erhält Hindemith-Preis 2022

Lübeck (dpa) – Die britische Komponistin Hannah Kendall erhält den Hindemith-Preis 2022 des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF). Sie habe die Jury mit ihrem breiten kompositorischen Spektrum und einem expressiven Stil überzeugt, sagte der Intendant des SHMF, Christian Kuhnt, am Freitag. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung soll am 22. August 2022 im Rahmen eines Konzertes auf dem Nordart-Gelände in Rendsburg überreicht werden.

Die Britin mit südamerikanisch-karibischen Wurzeln begann nach eigenen Angaben zwar bereits mit sieben Jahren mit Geigen- und Klavierunterricht. Für das Kompositionsstudium habe sie sich jedoch erst in ihren Zwanzigern entschieden, teilte das SHMF mit. Seither habe sich Kendall insbesondere in ihrer Heimat Großbritannien mit ihren Arbeiten einen Namen gemacht.

Mit dem nach dem deutschen Komponisten Paul Hindemith (1895-1963) benannten Preis werden seit 1990 im Rahmen des SHMF herausragende zeitgenössische Komponistinnen und Komponisten ausgezeichnet.

Mitteilung des Schleswig-Holstein Musik Festivals