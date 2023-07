Britische Sprengbombe in Hamburg-Wilhelmsburg entdeckt

Hamburg (dpa/lno) –

Bei Sondierungsarbeiten haben Arbeiter am Mittwoch in Hamburg-Wilhelmsburg eine britische Sprengbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Der Kampfmittelräumdienst sei vor Ort, teilte die Feuerwehr mit. Die Fliegerbombe sollte noch am Abend entschärft werden. Der Kampfmittelräumdienst legte einen Sperrradius vom 500 Metern und einen Warnradius von 1000 Metern fest. Die Evakuierung dauere an, sagte ein Feuerwehrsprecher am Abend. In einer Stadtteilschule wurde eine Notunterkunft eingerichtet. Mit der Entschärfung der Bombe war laut Feuerwehr nicht vor 20.00 Uhr zu rechnen.