Bombe im Hamburger Hafen entschärft: Musicals finden statt

Musicaltheater an der Elbe. Georg Wendt/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Fliegerbombe, die am Freitagmorgen im Hamburger Hafen gefunden wurde, ist erfolgreich entschärft worden. Wie die Feuerwehr am Nachmittag mitteilte, konnte der Kampfmittelräumdienst sie kontrolliert sprengen. Gegen 16.30 Uhr wurde der Warn- und Sperrradius in Steinwerder wieder aufgehoben.

Damit waren die Maßnahmen noch rechtzeitig beendet, sodass die abendlichen Musical-Vorstellungen zu «König der Löwen» und «Die Eiskönigin» nicht abgesagt werden mussten. Die beiden Musicaltheater an der Elbe lagen im Sperrradius und mussten während der Vorbereitungen zu den Aufführungen für einige Stunden evakuiert werden, wie ein Sprecher von Stage Entertainment bekannt gab.

Bei der Weltkriegsbombe handelte es sich um ein britisches Exemplar, das etwa 226 Kilogramm wog. Bei Bauarbeiten in dem Industriegebiet südlich der Elbe war ein Bagger auf den Sprengkörper gestoßen.