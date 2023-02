Brisantes Nordduell: St. Pauli empfängt Rostock

Hamburg (dpa) –

Unter großer Polizeipräsenz rund um die Partie treffen am Sonntag der FC St. Pauli und der FC Hansa Rostock (13.30 Uhr/Sky) in einem brisanten Nordduell aufeinander. Bei der Begegnung in der 2. Fußball-Bundesliga gegen die Rostocker handelt es sich wegen der Fan-Rivalität um ein Risikospiel. Mehrere Hundertschaften der Polizei werden in Hamburg im Einsatz sein.

Unter dem neuen St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler, der am Sonntag seinen 30. Geburtstag feiert, ließen die Kiezkicker in vier Partien noch keine Punkte liegen. Hürzeler warnte vor der Kompaktheit der Gäste, die zwar zuletzt einige Niederlagen einstecken mussten, aber alle drei Pleiten kamen gegen die Topteams Heidenheim (0:2), Hamburger SV (0:2) und Darmstadt 98 (0:1) zustande.

Als Außenseiter sieht Hansa-Trainer Patrick Glöckner sein Team nicht. Das Spiel fällt laut dem 46-Jährigen in die Kategorie Leidenschaft und Mentalität. Es gehe darum, wer den größeren Willen hat, das Spiel «durchzudrücken».