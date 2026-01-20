Brief mit Pulver – Einsatz im Göttinger Rathaus

Ein Brief mit Pulver führte zu einem Einsatz im Neuen Rathaus in Göttingen. (Symbolbild) Swen Pförtner/dpa

Göttingen (dpa/lni) –

Ein mit Pulver gefüllter Brief hat einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei im Göttinger Rathaus ausgelöst. Der Brief war an die Oberbürgermeisterin adressiert, wie die Verwaltung mitteilte. Der Absender sei bekannt. Zu Schaden gekommen ist den Angaben zufolge aber niemand.

Nach dem Fund vom Dienstag sei neben der Feuerwehr auch die Polizei alarmiert worden, die den Brief mit Inhalt zur Analyse mitgenommen habe. Die Ergebnisse dieser Untersuchung stünden aber noch aus, hieß es aus dem Rathaus.