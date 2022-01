Brennendes Toilettenpapier löst Feuerwehreinsatz aus

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr leuchtet ein Blaulicht. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Osnabrück (dpa/lni) – Brennendes Toilettenpapier hat in Osnabrück zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Der Brand war am Samstag im Badezimmer einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Es bestehe der Verdacht, dass eine brennende Zigarette das Feuer ausgelöst habe, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 44 Jahre alte Bewohner blieb unverletzt, die Einsatzkräfte evakuierten das Haus.

Die Feuerwehr löschte die Flammen und lüftete die betroffene Wohnung. Die Polizei entdeckte dort eine geringe Menge Cannabis und beschlagnahmte die Substanz. Durch den Brand entstand kein Gebäudeschaden, die Wohnung war nach dem Lüften wieder bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:220116-99-729245/2

Pressemitteilung der Polizei