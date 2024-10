Das in Brand geratene Tankschiff «Annika» wurde für weitere Löschmaßnahmen in den Rostocker Hafen geschleppt. Hannes P Albert/dpa

Rostock-Warnemünde (dpa) –

Das auf der Ostsee vor Mecklenburg-Vorpommern in Brand geratene Tankschiff «Annika» hat Rostock-Warnemünde erreicht. Auf dem Weg in den Rostocker Überseehafen wurde es in der Nacht zu Samstag in Warnemünde an den Molenköpfen vorbei geschleppt.