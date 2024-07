Brennendes Strohlager in Wischhafen – 200.000 Euro Schaden

Wischhafen (dpa/lni) –

Beim Brand eines Strohlagers in Wischhafen (Landkreis Stade) ist ein geschätzter Schaden von 200.000 Euro entstanden. Zwei Angestellte des Hofes hätten am Nachmittag Rauch entdeckt, der aus der etwa 20 mal 50 Meter großen Scheune gekommen sei, teilte die Polizei am Abend mit. Als die Feuerwehr mit rund 160 Einsatzkräften eintraf, stand die Scheune demnach bereits komplett in Brand. Die Löscharbeiten dauerten den Angaben zufolge bis zum Abend. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt dazu.