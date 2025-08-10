Brennendes Sportboot auf der Elbe in Hamburg gelöscht

Hamburg (dpa) –

Zwei Erwachsene und ein Kind haben sich auf der Elbe in Hamburg mit einem Sprung ins Wasser von einem brennenden Sportboot gerettet. Als das Löschboot «Branddirektor Westphal» zur Brandbekämpfung eintraf, hatte die Besatzung eines anderen Schiffs die drei bereits aus dem Fluss geholt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Rettungsdienst habe die Geretteten dann an Land untersucht, mit leichten Verletzungen seien sie in ein Krankenhaus gekommen. Der Brand des Bootes war am Mittag auf der Norderelbe in der Hafencity im Bereich der Freihafenbrücke ausgebrochen – die Ursache dafür ist noch unklar. Das Sportboot wurde an einen Ponton in der Nähe geschleppt. Es verlor so stark an Stabilität, dass es dort nach dem Löschen sank.