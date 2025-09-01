Brennendes Gewerbegebäude sorgt für Feuerwehr-Großeinsatz

Bei den Löscharbeiten seien auch Teile der Wände eingestürzt, teilte die Feuerwehr mit. (Symbolbild) Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Neumünster (dpa) –

Ein in Brand geratenes Gewerbegebäude hat in der Nacht für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Es handele sich um ein Gewerbegebäude mit gemischter Nutzung, teilte die Feuerwehr mit. Während der Löscharbeiten sei es zu einer Verpuffung im Gebäude gekommen, bei der auch Teile der Wände eingestürzt seien. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser habe verhindert werden können. Verletzt wurde niemand.

Rund 80 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Unterstützt wurde die Feuerwehr von Drohnenteams und dem Technischen Hilfswerk (THW). Das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten würden jedoch noch andauern, teilte die Feuerwehr mit.

Ein Baufachberater des THW solle nun die Statik des verbleibenden Gebäudes prüfen.