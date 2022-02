Brennendes Dixi-Klo «schmolz vor sich hin»

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bremerhaven (dpa/lni) – Da gab es keinen Sitz auf glühenden Kohlen, sondern aus schmelzendem Plastik: Ein mobiles Toilettenhäuschen ist in Bremerhaven in Brand geraten – und geschmolzen. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar, die Polizei suchte aber nach Zeugen, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Eine 43-Jährige hatte am Donnerstagnachmittag die Feuerwehr gerufen, weil Flammen aus dem Dixi-Klo auf einem Schulgelände im Stadtteil Lehe schlugen. Die Frau versuchte zunächst, selbst zu löschen, dennoch wurde das Häuschen völlig zerstört und «schmolz vor sich hin», wie es in der Mitteilung der Polizei hieß.

