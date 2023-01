Starke Verkehrsbehinderungen: Brennendes Auto im Elbtunnel

Hamburg (dpa) –

Ein brennendes Auto im Hamburger Elbtunnel hat am Montag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der wichtigen Nord-Süd-Autobahn A7 geführt. Wegen des Feuers in der ersten Röhre in Richtung Norden wurde die Autobahn zunächst komplett gesperrt. «Bitte weicht weiträumig aus», twitterte die Polizei. Die Feuerwehr Hamburg twitterte, sie sei mit einem umfangreichen Aufgebot von Einsatzkräften am Brandort.

Genaue Ursachen für den Brand waren zunächst nicht bekannt. Verletzt worden sei bei dem gegen 14.15 Uhr gemeldeten Feuer niemand, sagte ein Polizeisprecher. Obwohl der Verkehr laut Polizei zumindest in Richtung Süden gegen 14.50 Uhr wieder freigegeben werden konnte, stauten sich die Fahrzeuge in beide Fahrtrichtungen auf mehreren Kilometern.