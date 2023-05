Brennender Sperrmüll setzt zwei Autos in Hannover in Brand

Hannover (dpa/lni) –

In Hannover sind in der Nacht zu Dienstag durch brennenden Sperrmüll zwei Autos in Brand geraten. Ein Zeuge hatte das Feuer im Stadtteil Linden Süd gemeldet, wie ein Sprecher der Polizei Hannover am Dienstagmorgen sagte. Die zwei dort nebeneinander geparkten Autos seien schnell in Flammen aufgegangen, nachdem das Feuer des in Brand geratenen Sperrmülls auf sie übergegriffen hatte.

Da das eine Auto ein Elektroauto war, sei der Brand schwer zu löschen gewesen, da die Batterie immer wieder aufgeflammt sei, hieß es weiter. Außerdem sei Benzin ausgetreten. Da kurzzeitig befürchtet wurde, dass das Feuer auf ein Mehrfamilienhaus in der Nähe übergreifen würde, musste dieses für etwa eine Stunde evakuiert werden, bevor die Bewohner ins Haus zurückkehren konnten. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache des Sperrmülls dauerten an.