Brennender Oldtimer: Flammen greifen auf Wohnhaus über

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg haben die Flammen eines brennenden Oldtimers auf ein Einfamilienhaus übergegriffen. Verletzt wurde bei dem Brand am Samstagmittag niemand, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Nach Angaben der Polizei wollte der 62-jährige Bewohner mit dem Oldtimer aus der Tiefgarage seines Einfamilienhauses fahren, als der Motorraum wegen eines technischen Defekts in Brand geriet.

Als die Feuerwehr eintraf, hatte das Feuer über an der Hausfassade wachsendem Efeu bereits auf das Gebäude bis ins Dach übergegriffen. Der 62 Jahre alte Mann konnte seine Frau rechtzeitig aus dem Haus holen. Das Einfamilienhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei ermittelt.