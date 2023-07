Brennender Lkw führt zu Sperrung der A2 am Dienstagmorgen

Hannover (dpa/lni) –

Ein Lkw hat auf der Autobahn 2 am Kreuz Hannover-Buchholz am Dienstagmorgen Feuer gefangen – Autofahrer müssen sich deshalb auf Verzögerungen einstellen. Die Strecke in Fahrtrichtung Dortmund sei anfangs voll gesperrt und später nur einspurig befahrbar, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstag mit.

Der Lkw-Fahrer habe während seiner Tour einen Knall gehört und sei daraufhin auf den Standstreifen gefahren, wo er die Flammen bemerkte, hieß es. Er konnte rechtzeitig noch den Sattelauflieger vom Fahrerhaus trennen und blieb unverletzt. Der Lkw war laut Polizei mit Feuerzeugen beladen.

Wie genau der Brand ausgelöst wurde, blieb am Dienstagmorgen aber noch unklar. Auch zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei zunächst nichts sagen.