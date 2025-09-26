Brennender Lkw auf A2 bei Braunschweig führt zu Sperrung

Braunschweig (dpa/lni) –

Nach dem Brand eines Lastwagens auf der Autobahn 2 bei Braunschweig kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Vorübergehend wurden für die Lösch- und Bergungsarbeiten auf dem Abschnitt alle drei Fahrstreifen der A2 in Richtung Berlin gesperrt, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte.

Von der A391 können Fahrer und Fahrerinnen derzeit auch nicht auf die A2 in Richtung Berlin fahren. Die Autobahnpolizei rechnet damit, dass der Verkehr den gesamten Freitag deutlich behindert wird.

Grund für den Brand war ein Unfall des Lastwagens, der Pommes geladen hatte. Das Fahrzeug krachte nach ersten Erkenntnissen in die Schutzvorrichtung vor einer Lärmschutzwand und ging in Flammen auf. Verletzt worden sei niemand.

Das Fahrzeug wurde von den Flammen zerstört. Auch die Fahrbahn wurde beschädigt und muss möglicherweise neu asphaltiert werden. Ob es Schäden an der Lärmschutzwand gibt, war zunächst unklar. Der Sachschaden nach dem Unfall sei hoch.