Brennender Kinderwagen führt zu Hausbrand – ein Verletzter

Kiel (dpa/lno) –

Ein brennender Kinderwagen im Treppenhaus hat zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Kiel geführt. Dabei wurde eine Person durch den entstehenden Rauch verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Zwei Personen seien durch Drehleitern aus ihren Dachgeschosswohnungen gerettet worden.

Das Feuer war nachts in dem Haus im Stadtteil Gaarden ausgebrochen. Die Einsatzkräfte hätten den brennenden Kinderwagen nach draußen tragen und löschen müssen. Warum dieser brannte, war zunächst unklar. Zwei Wohnungen in dem Haus waren nach dem Brand nicht bewohnbar.

Einsatzkräfte seien weiterhin vor Ort, so der Polizeisprecher. Die Schadenshöhe war zunächst noch unklar.