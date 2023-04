Brennender Bus in Pinneberg: Feuer greift auf Wohnhaus über

Pinneberg (dpa/lno) –

Durch den Brand eines Linienbusses in Pinneberg sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Zunächst war am Mittwochmittag ein Feuer am Motor des Gelenkbusses ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Bus sei zu diesem Zeitpunkt aber nicht im regulären Fahrbetrieb gewesen. Innerhalb von Minuten stand das gesamte Fahrzeug in Flammen und wenig später griff das Feuer auf die Außenfassade eines Mehrfamilienhauses über.

Wegen der raschen Ausbreitung von Feuer und Rauch konnten drei Bewohner das Haus zunächst nicht verlassen. Erst nachdem das Feuer mithilfe von Stahlrohren und Wasserwerfern unter Kontrolle gebracht war, konnten Einsatzkräfte in das Gebäude gehen und ihnen helfen. Sie wurden vom Rettungsdienst betreut. Außerdem wurden der Busfahrer, ein Feuerwehrmann sowie ein Passant von den Rettungskräften untersucht. An einem gegenüberliegenden Haus wurden durch die Wärmestrahlung des Brandes Fensterscheiben zerstört.

Die Löscharbeiten waren der Feuerwehr zufolge nach etwa zwei Stunden abgeschlossen. Insgesamt waren rund 65 Feuerwehrleute und 20 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort. Nun soll die Polizei die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens ermitteln.