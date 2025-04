Brennende Wohnung in Wedel

Mehrere Personen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Marijan Murat/dpa

Pinneberg (dpa/lno) –

In einem Gebäudekomplex bei Pinneberg hat am Vormittag eine Wohnung gebrannt. Inzwischen ist das Feuer, das in einer Wohnung über einem Eventlokal ausbrach, gelöscht, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Personen wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei bisher nicht beziffern.

Zur Brandursache ermittelt die Kripo. Es werde vermutet, dass das Feuer durch einen technischen Defekt entstanden sein könnte, teilte ein Sprecher der Polizei mit.