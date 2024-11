Brennende Mülltonne setzt Haus in Brand – zwei Verletzte

Löschkräfte mehrere Freiwilliger Feuerwehren waren in der Nacht und bis in den Vormittag im Einsatz. Philipp von Ditfurth/dpa

Kronprinzenkoog (dpa/lno) –

Bei einem Feuer in Kronprinzenkoog (Kreis Dithmarschen) sind in der Nacht zwei Menschen verletzt worden. Eine Mülltonne unter einem Carport war in Brand geraten, die Flammen hatten auf den Unterstand sowie das angrenzende Haus übergegriffen, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion in Itzehoe mitteilte.

Zeitungsausträger hatten demnach die brennende Tonne entdeckt und Polizei und Feuerwehr gerufen sowie die Hausbewohner informiert. Die Flammen erfassten trotz erster Löschversuche des Hausbesitzers auch das Wohnhaus. Mehrere Freiwillige Feuerwehren waren im Einsatz. Die zwei Bewohner des Hauses hatten Rauchgas eingeatmet und kamen in ein Krankenhaus.

Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Feuer ein Sachschaden von mindestens 300.000 Euro – drei Fahrzeuge fielen den Flammen ebenfalls zum Opfer. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Vormittag. Die Brandursache ist noch unklar – die Kriminalpolizei ermittelt jetzt.