Brennende Lagerhalle bei Rastorf

Rastorf (dpa/lno) –

Eine Mehrzweckhalle an der B202 bei Rastorf (Landkreis Plön) steht in Flammen. Die Löscharbeiten würden sich schwierig gestalten, das Feuer konnte bislang nicht gelöscht werden, wie Feuerwehrsprecher Moritz Bünning mitteilte.

Unklar ist, was in der Halle, die aktuell von einem örtlichen Motorradverein genutzt werde, gelagert wird. Da sich die Halle bereits im Vollbrand befinde, ist es der Feuerwehr nur möglich von außen zu löschen, was die Löscharbeiten erschwert, so der Feuerwehrsprecher. Momentan seien etwa 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr dabei, den Brand zu bekämpfen.

Laut der Polizei Kiel ist die B202 wegen des Feuerwehreinsatzes zwischen Wittenberger Passau und Rastorfer Passau gesperrt.