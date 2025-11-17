Brennende Gebäude in Schülp: Feuerwehr findet leblosen Mann

Schülp (dpa/lno) –

Nach einem Brand in Schülp (Kreis Dithmarschen) haben Einsatzkräfte eine leblose Person gefunden. Für den 32 Jahre alten Mann kam jede Hilfe zu spät, wie die Polizei mitteilte. Es handelt sich demnach um den Hausbewohner. Weitere Menschen wurden bei dem mittlerweile gelöschten Feuer nicht verletzt. Der Einsatz hatte um 8.45 Uhr begonnen.

Wie die Feuerwehr berichtete, erstreckte sich der Brand auf ein Wohngebäude und ein kleineres Bauwerk auf dem Grundstück. Einsatzkräfte verschafften sich gewaltsam Zugang. Während sie noch die Wasserversorgung aufbauten, schossen plötzlich mehrere Meter hohe Flammen aus dem kleineren der beiden Gebäude. «Die Einsatzleitung berichtet von explosionsartigen Szenen, die sich den Einsatzkräften gegenüberstellten», teilte die Polizei mit. Innerhalb weniger Minuten hätten dann beide Gebäude in Flammen gestanden.