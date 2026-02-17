Brennende Gasflaschen – Rader Hochbrücke gesperrt

Derzeit ist der Verkehr auf der Rader Hochbrücke eingestellt. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Rendsburg (dpa/lno) –

Wegen brennender Gasflaschen ist die über die Rader Hochbrücke verlaufende Autobahn 7 bei Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in beide Richtungen voll gesperrt. Das Feuer sei auf der Baustelle des Brückenneubaus ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Wie lange die Autobahn gesperrt bleibt, ist bisher unklar, hieß es. Die A7 verläuft quer durch Schleswig-Holstein vom Bundesland Hamburg nach Flensburg im Norden. Mit Hilfe der Rader Hochbrücke überquert die Autobahn den Nord-Ostsee-Kanal.