Lübeck (dpa/lno) –

Die brennende Garage einer Doppelhaushälfte in Lübeck hat einen Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, brach das Feuer am Samstag an der Garage aus und griff dann auf das Wohnhaus und die benachbarte Garage über. Bei dem Brand gab es keine Verletzten. Die Ursache des Feuers war zunächst nicht bekannt.