Bremische Bürgerschaft berät über Lage der Lloyd-Werft

Eine in Bau befindliche Jacht in der Lloyd Werft Bremerhaven. Foto: Andre Kastenbein/dpa-TNN/dpa

Bremen (dpa/lni) – Die Bremische Bürgerschaft beschäftigt sich am Mittwoch (10.00 Uhr) mit der Notlage der Lloyd-Werft in Bremerhaven. Die Traditionswerft mit etwa 300 Mitarbeitern soll zum Jahresende geschlossen werden, weil es keine Aufträge gibt. Sie gehört wie die MV-Werften an der Ostsee zum Genting-Konzern in Hongkong. Im Fall der MV-Werften wird über Finanzhilfen des Bundes beraten. Die Lloyd-Werft hofft, eventuell ebenfalls davon zu profitieren. Außerdem hat die in Schiff- und Stahlbau tätige Rönner-Gruppe in Bremerhaven Interesse an einem Kauf der Lloyd-Werft signalisiert.

Die Bremer Abgeordneten befassen sich auf Antrag der rot-grün-roten Koalition in einer Aktuellen Stunde mit dem Thema. Der Titel lautet: «Lloyd-Werft Bremerhaven: Schiffbaukompetenz erhalten – Arbeitsplätze sichern!»

Bremische Bürgerschaft