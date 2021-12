Bremerhavener Tiktok-Star versteckt sich hinter Maske

Ein Mann mit Maske tanzt in einem Studio. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Bremerhaven (dpa) – Er nennt sich Avemoves, hat auf Tiktok 14,1 Millionen Follower und auf Instagram 1,1 Million Abonnenten – und trotzdem weiß niemand, wie er aussieht: Der 22 Jahre alte Hip-Hop-Tänzer aus Bremerhaven zeigt sich auf seinen Videos nur mit weißer Totenkopfmaske. «Die Tänze sehen einfach besser aus mit Maske, da liegt der Fokus auf der Bewegung», sagt Avemoves. Außerdem könne sich so jeder mit ihm identifizieren: «Jeder hat ein eigenes Bild davon, wer hinter der Maske steckt. Ich kann rein theoretisch jeder sein.» Seinen echten Namen will der 22-Jährige ebenfalls nicht verraten.

Dass er mit dem Versteckspiel auch seine Privatsphäre schützt, findet er «nicht unbedingt schlecht». Eines seiner erfolgreichsten Videos hatte fast 88 Millionen Aufrufe. Inzwischen ist er so erfolgreich mit seinen Tanzvideos, dass er von Werbekooperationen mit namhaften Firmen sehr gut leben kann.

Angefangen Hip-Hop zu tanzen hat er mit sieben, er gewann internationale Hip-Hop-Wettbewerbe. Als er seine ersten Tanzvideos zu brandneuen Rap-Songs auf Tiktok hochlud, reposteten die Künstler seine Videos – so begann der Erfolg. Dazu kam, dass er Tanztrends für seine Choreographien aus dem Netz aufgriff. Oft nimmt er die Videos auf der Straße auf, in einem Gewerbegebiet in Bremerhaven. Sein BWL-Studium hat er abgebrochen, er will sich auf seine Tanzkarriere konzentrieren – und dafür bald auch aus seiner Heimatstadt wegziehen.

