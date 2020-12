Bremerhavener Eisbär-Zwillinge feiern ersten Geburtstag

Bremerhaven (dpa/lni) – Die Eisbär-Zwillinge Anna und Elsa aus dem Zoo am Meer in Bremerhaven werden am Dienstag ein Jahr alt. Gefeiert werden soll mit Eistorte und Geschenken, wie der Zoo mitteilte. Die beiden Geschwister erblickten am 8. Dezember 2019 das Licht der Welt. Das Zoo-Team hatte in dem Jahr nicht unbedingt mit Nachwuchs gerechnet. Doch dann entdeckten Tierpfleger in der mit Kameras überwachten Wurfhöhle zwei kleine Eisbären zwischen den Beinen von Eisbärin Valeska. Sie ist bereits mehrfache Mutter. Zuletzt hatte 2015 Eisbärin Lili das Licht der Welt erblickt. 2013 war ihre Schwester Lale auf die Welt gekommen. Beide leben inzwischen in einem niederländischen Zoo.

Infos zum Eisbären-Nachwuchs 2019