Bremerhaven verkürzt erneut in DEL-Playoffs gegen Köln

Bremerhaven (dpa/lni) –

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben im Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga weiter verkürzen können. Durch das 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) gegen die Kölner Haie steht es in der Serie best-of-seven nur noch 2:3. Für den Einzug in die nächste Runde werden vier Erfolge benötigt. Am Freitag (19.30 Uhr/Magentasport) steigt in Köln das sechste Viertelfinale.

Die Treffer der Pinguins-Spieler Matthew Abt (12. Minute) und Nicholas Jensen (16.) sowie den Hammer von Jan Urbas (39.) zum 3:2 konnten die Kölner jeweils ausgleichen. Mit seinem zweiten Treffer sorgte Urbas im Schlussdrittel dann doch für die Entscheidung zugunsten des Teams von Trainer Alexander Sulzer.