Bremerhaven steht in den DEL-Playoffs vor dem Aus

Mannheim (dpa/lni) –

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven stehen in den Viertelfinal-Playoffs der Deutschen Eishockey Liga vor dem Aus. Nach dem 1:5 (0:4, 0:1, 1:0) bei Adler Mannheim liegt das Team von Trainer Alexander Sulzer mit 0:3 zurück. Bei einer weiteren Niederlage am Dienstag (19.30 Uhr/Magentasport) in der heimischen Eisarena wäre die Saison für die Seestädter beendet.

Im dritten Aufeinandertreffen war das Match bereits früh entschieden: Nach zehn Minuten lagen die Norddeutschen mit 0:4 zurück. Die Pinguins wechselten danach den Torwart: Leon Hungerecker kam für Kristers Gudlevskis auf das Eis. Geholfen hat es jedoch nicht. Akito Hirose gelang zumindest noch das 1:5 (41. Minute).