Bremerhaven siegt gegen Grizzlys Wolfsburg im Nordduell

Wolfsburg (dpa/lni) – Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben das Nordduell gegen die Grizzlys Wolfsburg in der Deutschen Eishockey Liga überraschend klar gewonnen. Die Pinguine besiegten den Tabellenvierten am Sonntag in der Eisarena Wolfsburg vor 1490 Zuschauern mit 4:0 (1:0,4:0,4:0).

Tye McGinn brachte die Bremerhavener schon in der 6. Minute in Führung. Im zweiten Drittel drehten die Gäste dann komplett auf: Ziga Jeglic (29.), Phillip Bruggisser (36.) und Miha Verlic (38.) entschieden das Spiel zugunsten der Pinguine.

Für Sebastian Furchner war das Spiel kein gewöhnliches, denn der Grizzlys-Kapitän absolvierte sein 1100. Spiel in der Liga. Die vorherige Begegnung beider Mannschaften hatten die Pinguins im Oktober mit 4:3 gewonnen.

