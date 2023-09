Bremerhaven gewinnt Nordduell in der DEL

Bremerhaven (dpa/lni) –

Die Pinguins Bremerhaven haben das Nordduell mit den Grizzlys Wolfsburg klar mit 6:2 für sich entschieden und in der Deutschen Eishockey-Liga ihren ersten Saisonsieg gefeiert. Die Gastgeber legten am Sonntag bereits im ersten Drittel den Grundstein für den verdienten Erfolg. Nach 20 Minuten lagen die Pinguins gegen schwache Gäste mit 4:0 vorne. Miha Verlic, Skyler McKenzie, Jan Urbas und erneut Skyler McKenzie machten frühzeitig alles klar.

Der Sieg für Bremerhaven geriet danach nicht mehr in Gefahr. Markus Vikingstad und Ross Mauermann erzielten die weiteren Treffer für die Pinguins, die zum Auftakt nach Verlängerung in Straubing verloren hatten. Spencer Machacek und Chris Wilkie verkürzten zweimal für die Wolfsburger, die am ersten Spieltag 4:3 gegen Augsburg gewonnen hatten.