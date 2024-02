Bremerhaven vorzeitig im DEL-Viertelfinale

Die Spieler von Bremerhaven jubeln über das Tor zum 2:1. Die Pinguins gewannen am Sonntag auch das Nordduell in Wolfsburg. Sven Hoppe/dpa

Wolfsburg (dpa/lni) –

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben vorzeitig den Einzug ins Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga geschafft. Am Sonntag gewann der DEL-Zweite bereits zum vierten Mal in dieser Saison das Nordduell gegen die Grizzlys Wolfsburg und gewann diesmal in der VW-Stadt 3:2 (1:0, 1:0, 1:2). Bedingt durch die übrigen Ergebnisse am Sonntag kann Bremerhaven nun in den restlichen sechs Spielen der Hauptrunde nicht von einem direkten Playoff-Rang verdrängt werden.

Skyler McKenzie brachte die Pinguins in der 16. Minute in Führung. Colt Adam Conrad erhöhte zu Beginn des zweiten Drittels auf 2:0 (25.). Nicht einmal zwei Minuten nach dem Wolfsburger Anschlusstreffer durch Darren Archibald (49.) stellte Blaz Gregorc (51.) den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Die Grizzlys kamen nur noch zum 2:3 durch Spencer Machacek (59.).