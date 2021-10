Bremerhaven gewinnt Eishockey-Nordduell mit Wolfsburg

Bremerhaven (dpa/lni) – Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben überraschend das Nordduell in der Deutschen Eishockey Liga gewonnen. Der Tabellenneunte besiegte den Vorjahresfinalisten Grizzlys Wolfsburg am Sonntag mit 4:3 (2:1, 0:0, 2:2). Herausragender Spieler vor 2629 Zuschauern war der slowenische Stürmer Jan Urbas, der in der 15., 16. und 43. Minute drei Tore für die Gastgeber schoss.

Spencer Machacek hatte die Niedersachsen in der 12. Minute in Führung gebracht. Tyler Gaudet glich zu Beginn des dritten Drittels noch einmal zum 2:2 aus (42.). Der Anschlusstreffer von Darren Archibald (60.) fiel 40 Sekunden vor dem Spielende zu spät für die Grizzlys. Denn Markus Vikingstad hatte kurz zuvor einen vierten Bremerhavener Treffer nachgelegt (58.). Für die Wolfsburger war es im elften Spiel erst die dritte Niederlage in dieser Saison.

