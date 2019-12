Bremerhaven gewinnt 5:4 nach Verlängerung bei den Eisbären

Alex Friesen (2.v.r) von Pinguins Bremerhaven jubelt nach seinem 4:0 Treffer mit Teamkollegen. Foto: Andreas Gora/dpa

Berlin (dpa/lni) – Die Fischtown Pinguins haben auch das vierte Spiel in Serie in der Deutschen Eishockey Liga für sich entscheiden können. Am Freitagabend setzten sich die Seestädter bei den Eisbären Berlin nach Verlängerung mit 5:4 (1:0, 3:1, 0:3, 1:0) durch. Zuvor gab es in den bisherigen sechs Auswärtsspielen in der Hauptstadt sechs teilweise klare Niederlagen. Mit 52 Punkten rangieren die Pinguins weiterhin auf Platz fünf.

Vor 14200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof spielten die Gastgeber anfangs bemüht nach vorne, ließen aber die nötige Zielstrebigkeit vermissen. So gingen die Bremerhavener kurz vor der ersten Pause durch ein Tor von Ross Mauermann in Führung. Im zweiten Spielabschnitt nutzten die Gäste Schwächen in der Berliner Hintermannschaft, um ihren Vorsprung durch Justin Feser und zwei Treffer von Alexander Friesen auszubauen. Erst danach gelang Ryan McKiernan in doppelter Überzahl das erste Tor der Hausherren.

Doch die Eisbären rafften sich im Schlussdrittel zu einer Aufholjagd auf: Frank Hördler erzielte zwei Tore, James Sheppard traf zum Ausgleich. In der Verlängerung dauerte es aber nur 29 Sekunden, ehe Patrick Joseph Alber die rund 1100 mitgereisten Pinguins-Fans endgültig jubeln ließ.

