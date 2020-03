Bremer Versorgungsunternehmen setzen Pandemiepläne um

Maike Schaefer (Grüne), Vize-Bürgermeisterin von Bremen. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Bremen (dpa/lni) – Nach den deutlich verschärften Auflagen für das öffentliche Leben greifen bei Energie-, Wasser- und Nahverkehrsbetrieben in Bremen die Pandemiepläne. Bei der Bremer Straßenbahn AG gilt aufgrund der Coronakrise von Mittwoch an ein Sonderfahrplan, der sich am ausgedünnten Sonn- und Feiertagsfahrplan orientiert. «Das Angebot wird insgesamt um etwa 25 Prozent ausgedünnt», sagte BSAG- Vorstand Hajo Müller bei einer Pressekonferenz des Senats und der Versorger. Zu Hauptstoßzeiten werde aber im Unterschied zum Sonntag der Takt von zwei auf vier Bahnabfahrten pro Stunde erhöht.

Die Notfallbetreuung für Kinder gilt laut Vize-Bürgermeisterin Maike Schaefer (Grüne) künftig nicht mehr nur für Mitarbeiter von Feuerwehr, Polizei und im Gesundheitswesen, sondern auch für Beschäftigte der Versorgungsunternehmen wie BSAG, Bremer Stadtreinigung, Hansewasser und dem Strom- und Gasversorger SWB. Dies gelte vor allem, wenn beide Elternteile in einem Unternehmen der Daseinsvorsorge beschäftigt seien. Schaefer betonte, es gebe keinen Anlass für Hamsterkäufe in Supermärkten. Auch Benzin sei ausreichend vorhanden.

In keinem der fünf Unternehmen gibt es derzeit einen bestätigten Corona-Fall. Im Bundesland Bremen wurden bislang 57 bestätigte Corona-Infizierungen registriert, davon 49 in der Stadtgemeinde Bremen und 8 in Bremerhaven (Stand Montagabend). Neue Zahlen werden am Dienstagabend bekannt gegeben.

BSAG-Pressemitteilung

SWB

Bremer Stadtreinigung

Hansewasser