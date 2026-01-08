Bremer Stürmer-Suche geht weiter – Bangen um Backhaus im Tor

Bremen (dpa) –

Ohne den erhofften Neuzugang für den Sturm geht Werder Bremen in das erste Spiel des neuen Fußball-Jahres. «Solange kein Neuzugang da ist, gehe ich davon aus, dass wir die drei Spiele mit dem aktuellen Kader bestreiten», sagte Werder-Coach Horst Steffen mit Blick auf die Partien in der Englischen Woche gegen 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky), bei Borussia Dortmund am Dienstag und gegen Eintracht Frankfurt am darauffolgenden Freitag.

Die Bremer haben in den bislang 15 Saisonspielen erst 18 Treffer erzielt. Die beiden Mittelstürmer Keke Topp und Victor Boniface sind sogar noch ohne eigenes Tor. Boniface wird wegen Knieproblemen sehr wahrscheinlich gar nicht mehr für die Grün-Weißen spielen. Heute soll sich bei einer Untersuchung bei einem Kniespezialisten in Innsbruck entscheiden, ob der Nigerianer operiert und das Leihgeschäft mit Bayer Leverkusen beendet wird.

Werder braucht daher dringend einen neuen Angreifer, tut sich auch wegen der beschränkten finanziellen Mittel aber schwer. Ein Kandidat war Damion Downs, der sich aber für den Nordrivalen Hamburger SV entschied.

Hoffen auf Backhaus

Während Steffen vor allem im Spiel gegen Hoffenheim nicht mit einer Verstärkung rechnet, hofft er gegen die Kraichgauer noch auf den Einsatz von Torwart Mio Backhaus. Der Torhüter hatte sich im Training bei einem Zusammenprall am Auge verletzt, soll aber rechtzeitig fit werden. «Es ist eine Frage des Sichtfelds. Wenn das Auge frei ist, dann hat er gute Möglichkeiten zu spielen. Wenn er bei der Sicht eingeschränkt ist, dann braucht es keinen Härtetest mehr. Wir sind aber zuversichtlich, dass es geht», sagte Steffen.