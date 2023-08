Bremer Stadtmusikanten in Uniformen: Studentenaktion

Bremen (dpa/lni) –

Die berühmten Bremer Stadtmusikanten sind für einen Tag in Uniformen geschlüpft: Esel, Hund, Katze und Hahn trugen am Samstag die Dienstkleidung von Polizei, Feuerwehr, Rettungskräften und Katastrophenschutz. Mit der Aktion wollten Studierende der Hochschule Bremerhaven auf die Lage der Helfenden bei Einsätzen aufmerksam machen. Immer wieder würden Einsatzkräfte von Gaffern beschimpft und bei ihrer Arbeit behindert, sagte Dozent Ralf Schreier. Auch erlebten sie immer wieder mangelnden Respekt.

Studierende des Studiengangs Digitale Medienproduktion wollten deshalb mit dem Projekt «#Codeblau» die Aufmerksamkeit, die die Stadtmusikanten täglich von Touristen bekommen, auf Blaulichtkräfte übertragen. Es soll Glück bringen, beide Vorderbeine des Esels zu umfassen. Am Tag der Aktion hätten Menschen mit dem Griff an die Eselbeine die Möglichkeit, ihre Solidarität mit den Menschen in Blaulichtberufen zu demonstrieren, sagte Schreier.

In Kooperation mit Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten entwickelten die Studierenden weitere Aktionen, die in den kommenden Wochen für mehr Wertschätzung gegenüber Einsatzkräften werben sollen.

Die Bronzestatue der Bremer Stadtmusikanten erinnert an das Märchen der Brüder Grimm. Esel, Hund, Katze und Hahn machten sich der Geschichte nach auf Richtung Bremen, um dort ein besseres Leben zu finden.