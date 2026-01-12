Bremer Schüler müssen wieder zur Schule

Bremen (dpa/lni) –

Die Bremer Schüler und Schülerinnen müssen nach zwei Tagen ohne Präsenzunterricht am Dienstag wieder zur Schule. Am Freitag und Montag durften sie wegen der extremen Schnee- und Eislage zu Hause bleiben. Da diese gravierenden Einschränkungen nicht mehr bestünden, könne zum Regelbetrieb zurückgekehrt werden, teilte das Bildungsressort mit. Auch die Schülerbeförderung stehe wieder planmäßig zur Verfügung.

Weil es aber stellenweise auf den Gehwegen und Straßen weiterhin glatt sein kann, bittet die Bildungsbehörde Schüler, Eltern und Beschäftigte an den Schulen, auf dem Weg vorsichtig zu sein. Familien sollten mehr Zeit als üblich einplanen.

Die Behörde weist darauf hin, dass die Träger der Kindertagesstätten eigenständig über ihre Öffnungszeiten entscheiden. Beim städtischen Träger KiTa Bremen wird wieder eine Betreuung angeboten. Es könne jedoch witterungsbedingt zu Ausfällen oder zu Notdiensten kommen.