Steinmeier als Ehrengast bei Bremer Schaffermahlzeit

Bremen (dpa) –

Schon zum zweiten Mal ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag Gast bei der traditionellen Schaffermahlzeit im Bremer Rathaus. In seiner Rede gehe er auf Tradition und Demokratie ein, sagte das Staatsoberhaupt nach dem Eintrag in das Goldene Buch der Hansestadt. Er freue sich am meisten «auf die elf Reden vor mir». Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) und ein Shanty Chor hatten Steinmeier zuvor begrüßt. Die Schaffermahlzeit geht bis auf das Jahr 1545 zurück und gilt als eines der ältesten Bruder- oder Freundschaftsmahle der Welt.

Steinmeier war schon 2016 als Außenminister bei der Schaffermahlzeit dabei. Jeder Gast darf eigentlich nur einmal an dem Traditionsessen teilnehmen – Ausnahmen gelten für den Bremer Bürgermeister und den Bundespräsidenten.

Bei der Veranstaltung essen rund 300 Teilnehmende nach einer genau geregelten Zeremonie in der Oberen Rathaushalle fünf Stunden lang traditionelle Seefahrtsspeisen und hören Reden. Organisiert und bezahlt wird das Essen von den Schaffern der Stiftung Haus Seefahrt. Während des Essens werden Spenden für die Stiftung gesammelt, die Seeleute und ihre Familien sowie Nautik-Studierende unterstützt. Seit 2015 sind auch weibliche Gäste zugelassen, im vergangenen Jahr wurde das Bremer Traditionsessen erstmals von einer Frau mit organisiert.