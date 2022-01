Bremer Polizei fasst aus Psychiatrie geflohenen Gewalttäter

Eine Polizeistreife fährt zu einem Einsatz. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) – Ein aus der geschlossenen Psychiatrie entflohener Gewalttäter ist von der Polizei in Bremen festgenommen worden. Die Einsatzkräfte hätten den seit Wochen gesuchten Mann am Donnerstagabend in der Wohnung eines Bekannten aufgespürt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 22-Jährige war am 21. Dezember bei einem Ausgang aus dem Maßregelvollzug in Bremen geflohen. Er soll während seiner Flucht mehrere Supermärkte und Tankstellen überfallen haben.

© dpa-infocom, dpa:220114-99-708784/2