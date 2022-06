Bremer Philharmoniker präsentierten Programm

Bremen (dpa/lni) –

Die Bremer Philharmoniker stellen am Donnerstag (12.30 Uhr) an ihrer neuen Wirkungsstätte im Tabakquartier ihr Programm für die kommende Spielzeit 2022/2023 vor. Das Orchester sei in Aufbruchstimmung, denn mit dem erst vor wenigen Wochen erfolgten Umzug in den Stadtteil Woltmershausen werde ein neues Kapitel in der nahezu 200-jährigen Geschichte der Bremer Philharmoniker aufgeschlagen, teilte das 1825 gegründete Orchester mit.

Neben dem neuen Konzertsaal bleibt das traditionelle Konzerthaus «Glocke» in Bremens Innenstadt weiter eine Hauptspielstätte der Bremer Philharmoniker, die auch im Theater Bremen pro Saison an über 150 Opernvorstellungen mitwirken.