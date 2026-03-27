Bremer Osterwiese startet mit neuem Riesenrad

Die Osterwiese ist neben dem Freimarkt das zweite große Volksfest in Bremen. Sina Schuldt/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Karussells drehen ihre ersten Runden, das Bierfass ist angezapft: Die Bremer Osterwiese hat begonnen. Die Besucherinnen und Besucher erwartet knapp 200 Buden und Attraktionen, wie die Organisatoren mitteilten. Das Frühlingsfest geht bis zum 12. April.

Zuvor wurde das neue Riesenrad «Eyecatcher» gesegnet. Das Fahrgeschäft ist 55 Meter hoch und hat barrierefreie, gläserne Gondeln. Beim Abbau der Osterwiese im vergangenen Jahr sorgte ein Unfall am Riesenrad für Entsetzen: Nach Ermittlungen der Polizei riss damals ein Seil, ein Arbeiter stürzte 40 Meter in die Tiefe und starb.

Die Osterwiese ist neben dem Freimarkt das zweite große Volksfest in Bremen. Der Jahrmarkt fand 1928 zum ersten Mal als «Oster-Volksfest» statt. Nach Angaben der Veranstalter zählt es im Frühling zu den bundesweit wichtigsten Volksfesten.