Bremer Linke zieht mit Frauen-Duo in den Wahlkampf

Bremen (dpa/lni) –

Die an der rot-grün-roten Landesregierung in Bremen beteiligte Linkspartei zieht im nächsten Jahr mit zwei Senatorinnen an der Spitze in den Landtagswahlkampf. Bei einem Landesparteitag nominierten die Delegierten am Sonntag Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt und Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard auf Platz eins beziehungsweise Platz zwei des Tandems. Beide hätten in den letzten drei Jahren gezeigt, dass linke Regierungsverantwortung gelingen könne, sagte die Landessprecherin der Partei, Anna Fischer.

Die Linke wolle auch nach 2023 Verantwortung übernehmen, betonte Vogt. Sie verwies dabei auf viele Themen. «Ob Tarifbindung, Landesmindestlohn, Arbeitsmarktpolitik mit einer klaren Ausrichtung auf Frauen, Migrantinnen, Qualifizierung und Mitbestimmung oder der sozial-ökologische Umbau der Industrie und Stärkung des Mittelstandes: es ist eben doch ein Unterschied, ob die Linke in Regierungsverantwortung ist oder in der Opposition.» In Bremen wird im Mai 2023 eine neue Bürgerschaft gewählt.